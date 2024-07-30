В метро Москвы поменяют название одной из станций: с чем это связано

На Сокольнической линии станцию «Коммунарка» переименуют в «Новомосковскую».Принято решение о переименовании одной из станций на Сокольнической линии метрополитена Москвы, «Коммунарка» станет «Новомосковской».
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