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Украина - не государство, а несостоятельный сепаратистский проект

Листала      вчера   старую  тетрадь.  Нашла    удивительную    вещь  -   статью,   опубликованную  в  2015  году   в  бумажном  издании   и  написанную  якобы двоюродным братом Александра Музычко (Сашка Билого) -  известного украинского националиста, бандеровца, впоследствии убитого в «междоусобной войне» своими же единомышленниками.

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