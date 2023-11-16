Украина - не государство, а несостоятельный сепаратистский проект

Листала вчера старую тетрадь. Нашла удивительную вещь - статью, опубликованную в 2015 году в бумажном издании и написанную якобы двоюродным братом Александра Музычко (Сашка Билого) - известного украинского националиста, бандеровца, впоследствии убитого в «междоусобной войне» своими же единомышленниками.
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