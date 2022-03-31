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Вашингтон попросит Китай и Индию высвободить резервную нефть

Вашингтон попросит Китай и Индию высвободить резервную нефть

Белый дом планирует призвать страны с наибольшими запасами нефти и ее крупнейших потребителей высвободить резервную нефть из-за эмбарго на российские энергоносители, сообщил директор Национального экономического совета Брайан Диз на брифинге.

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