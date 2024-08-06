ВС РФ уничтожили группу ВСУ с шевронами CC под Купянском

Шевроны с символикой войск CC обнаружены на форме группы военнослужащих ВСУ, уничтоженной российскими бойцами в ходе боев за поселок Песчаное на купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на замкомандира взвода 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Малыш».