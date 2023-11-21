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Яна Рудковская: «Надо считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую он уже себе может позволить»

В сети иронизировали над тем, что Гном Гномыч сыграет роль краба. «Ребят, вы не поверите, вы угадали.

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