Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с 23 февраля

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил с Днём защитника Отечества жителей региона. В своём поздравлении Дмитрий Артюхов отметил, что в истории России множество героических страниц, которые навсегда останутся в памяти народа как пример мужества, отваги и патриотизма.