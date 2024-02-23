Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с 23 февраля

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил с Днём защитника Отечества жителей региона. В своём поздравлении Дмитрий Артюхов отметил, что в истории России множество героических страниц, которые навсегда останутся в памяти народа как пример мужества, отваги и патриотизма.
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