Гражданочка
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гражданочка

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Овчинников
    Продолжение где«Плясать под дудк...
  • Александр Лагуткин
    Дура безмозглая!  Бог дал ей шанс стать матерью, а она от него отказалась. Теперь будет жить и без мужа, и без детей....Забеременела посл...
  • дмитрий чагин
    Знакомая ситуация. Добрая мамаша растит митрофаанушку, а папа разгребай!Отец пришел расст...

«Свекровь просит их помирить, но мне от общения мужа с его родителями и сестрой только одни убытки, пусть лучше живут в ссоре!» – считает Яна

«Свекровь просит их помирить, но мне от общения мужа с его родителями и сестрой только одни убытки, пусть лучше живут в ссоре!» – считает Яна

«Свекровь просит их помирить, но мне от общения мужа с его родителями и сестрой только одни убытки, пусть лучше живут в ссоре!» – считает Яна— …Поженились, жили поначалу у моих родителей, – рассказывает тридцатилетняя Яна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх