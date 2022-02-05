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Avia.pro: американский самолет боевого управления в ходе ночной миссии на Украине приблизился на 30 километров к границам России

Avia.pro: американский самолет боевого управления в ходе ночной миссии на Украине приблизился на 30 километров к границам России

Американский самолет боевого управления в ходе своей ночной миссии на Украине приблизился на 30 километров к границам Российской Федерации.

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