Молодая жительница Карелии стала жертвой сексуального насилия

В Суоярвском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности В субботу, 17 августа, в полицию Суоярви поступил сигнал о сексуальном насилии в отношении 24-летней женщины.
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