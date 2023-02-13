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Руководство «ПСЖ» вновь думает о продаже Неймара летом

Руководство «ПСЖ» вновь думает о продаже Неймара летом

Неймар может покинуть «ПСЖ». Как утверждает Le Parisien, руководство парижан вновь рассматривает возможность продажи бразильца летом.

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