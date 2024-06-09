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«Пир во время чумы». Z-блогеры раскритиковали ПМЭФ за «выпячивание роскоши»

«Пир во время чумы». Z-блогеры раскритиковали ПМЭФ за «выпячивание роскоши»

Как военные телеграм-каналы отреагировали на богатое оформление стендов на ПМЭФ, публикации о дорогостоящих обедах и светских вечеринках для гостей форума — в подборке RTVI.

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Комментарии
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Eduard
Где чума,у кого? Это наши дурачки блогеры за пивасикомсидят ,толком ничего не делая.Пора их от компов за уши на работу отправить!
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15 час.
Eduard
Завидно!
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15 час.
александр муравьев
А замечание правильное. То на ПМЭФ Даня Милохин валяется раскорячив ноги. Теперь Ивлеева собирается учить там кого-то. Это что, рекламный подиум для дебилов блогеров?. Похоже. Туда покрасоваться ломанулись все у кого бабок полно. Артисты и прочее. А форум позиционируется вроде как международный ЭКОНОМИЧЕСКИЙ.
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13 час.

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