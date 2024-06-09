«Пир во время чумы». Z-блогеры раскритиковали ПМЭФ за «выпячивание роскоши»

Где чума,у кого? Это наши дурачки блогеры за пивасикомсидят ,толком ничего не делая.Пора их от компов за уши на работу отправить!

александр муравьев

А замечание правильное. То на ПМЭФ Даня Милохин валяется раскорячив ноги. Теперь Ивлеева собирается учить там кого-то. Это что, рекламный подиум для дебилов блогеров?. Похоже. Туда покрасоваться ломанулись все у кого бабок полно. Артисты и прочее. А форум позиционируется вроде как международный ЭКОНОМИЧЕСКИЙ.