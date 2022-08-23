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Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство США призвало своих граждан немедленно покинуть Украину. По мнению Госдепа, Россия «активизирует усилия» для нанесения ударов.

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