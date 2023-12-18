Врач Уланкина назвала навязчивые действия признаком хронического стресса

Некоторые особенности поведения и привычки человека могут говорить о хроническом стрессе. Зачастую признаком такого состояния становятся навязчивые действия, сообщила врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с «Газетой.
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