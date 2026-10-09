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В Бельгии сотни студентов вышли на митинги против роста стоимости образования – HLN

В Бельгии сотни студентов вышли на митинги против роста стоимости образования – HLN

Сотни студентов 7 октября вышли на улицы Бельгии, чтобы выразить несогласие с повышением стоимости на образование, протесты продолжились и 9 октября.

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