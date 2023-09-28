В Якутии экспертный совет оценит решение по фильму «Айта»

Парламент Якутии созовет экспертный совет из квалифицированных специалистов для формирования оценки решения по фильма режиссера Степана Бурнашева «Айта», передает ТАСС со ссылкой на главу постоянного комитета по культуре и СМИ Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Виктора Губарева.
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