В России все малонаселенные пункты будут обеспечены LTE к концу 2030 года

Об этом заявил Максут Шадаев Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал, что к концу 2030 года все малонаселенные пункты России будут обеспечены сервисом мобильного интернета LTE.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым