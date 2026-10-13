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В России все малонаселенные пункты будут обеспечены LTE к концу 2030 года

В России все малонаселенные пункты будут обеспечены LTE к концу 2030 года

Об этом заявил Максут Шадаев Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал, что к концу 2030 года все малонаселенные пункты России будут обеспечены сервисом мобильного интернета LTE.

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