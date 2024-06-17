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Нескучные технологии

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Новые штрафы за гаджеты на «лобовухе» и лишение прав за самовольную замену автокомпонентов

Новые штрафы за гаджеты на «лобовухе» и лишение прав за самовольную замену автокомпонентов

Российские водители могут наблюдать в настоящем самый настоящий «звездопад штрафов». Недавно у инспекторов ГАИ появилась еще одна причина выписать наказание рублем провинившимся водителям — гаджеты в автомобиле.

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