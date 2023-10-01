Даниэль Риккардо: «Оглядываясь назад, я уже ни о чем не сожалею»

Пилот «Альфа Таури» рассказал, что не стал бы ничего менять в своей карьере и сейчас, оглядываясь назад на прожитые годы, ни о чем не жалеет: «Вероятно, сейчас я уже достиг того возраста, в котором я уже ни о чем не сожалею, оглядываясь назад.