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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниэль Риккардо: «Оглядываясь назад, я уже ни о чем не сожалею»

Пилот «Альфа Таури» рассказал, что не стал бы ничего менять в своей карьере и сейчас, оглядываясь назад на прожитые годы, ни о чем не жалеет: «Вероятно, сейчас я уже достиг того возраста, в котором я уже ни о чем не сожалею, оглядываясь назад.

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