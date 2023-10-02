Пистринчук: Молдова извлекла важные уроки из управления потоком беженцев из Украины

Беженцы из Украины не всегда обращаются за временной защитой в Республике Молдова по разным причинам, большинство из которых связаны с отсутствием уверенности в своем будущем и выбором, который приходится делать отдельным гражданам Украины для себя и своих семей.
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