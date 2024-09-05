Ефимов: с января Москва назначила 20 операторов для реализации проектов КРТ

В столице активно реализуется программа комплексного развития территорий. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, с начала этого года правительство города назначило 20 операторов для реализации проектов КРТ.
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