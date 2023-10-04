Армению ждет судьба Украины

Утрату контроля Еревана над нагорным Карабахом будут конвертировать в обиду армян на Россию. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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