Армению ждет судьба Украины

Утрату контроля Еревана над нагорным Карабахом будут конвертировать в обиду армян на Россию. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».