Тестовое производство электроэнергии на АЭС «Аккую» хотят начать к концу года

Перед запуском нужно провести 2 тыс. тестовПроизводство электроэнергии на первом энергоблоке АЭС «Аккую» должно стартовать к концу текущего года, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
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