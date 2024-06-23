«Челси» хочет подписать Нико Уильямса после отказа Олисе

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. «Челси» решил сосредоточиться на Уильмсе после отказа Майкла Олисе, который выбрал «Баварию».
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