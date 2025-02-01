Граждане Украины не любят главу киевского режима Владимира Зеленского поскольку знают, что он продал свою страну и обогащается на этом, заявил американский журналист Такер Карлсон 31 января в беседе с британским тележурналистом Пирсом Морганом.
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