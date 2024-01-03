Кино: Врала, что у неё нет мужа, а через 17 лет брака ушла от него: Сложное счастье звезды фильма «Водитель для Веры» Алёны Бабенко

Фильмография Алёны Бабенко насчитывает больше 90 работ в кино и сериалах, но зрители полюбили актрису в образе главной героини фильма Павла Чухрая «Водитель для Веры», который и сегодня остаётся её визитной карточкой.
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