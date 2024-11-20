Крым готов к переходу на сеть 5G

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о значительном улучшении мобильной связи в регионе. По его словам, качественная и стабильная связь является важным фактором для социально-экономического развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии