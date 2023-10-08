Буданов признал три попытки Киева атаковать ЗАЭС

Руководитель ГУР оборонного ведомства киевского режима Кирилл Буданов оказался вынужден признаться в том факте, что отряды специального назначения трижды пытались организовать атакующий манёвр и добиться захвата ЗАЭС, но каждый раз проигрывали обороняющимся военнослужащим ВС Российской Федерации.