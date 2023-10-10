Потерявший руку новосибирец получил медаль Суворова

Боец из Новосибирской области награжден государственный наградой − медалью Суворова. На основании указа президента Российской Федерации заместитель командира взвода, командир первого отделения мотострелкового полка Евгений Кирьянов награжден медалью Суворова.
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