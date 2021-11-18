Происшествия

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В Архангельской области бывший и. о. министра образования признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних и распространении порнографических материалов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора экс-чиновнику Правительства Архангельской области за совершение  преступлений, предусмотренных ч.

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