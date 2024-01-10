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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Астролог рассказала о больших финансовых переменах в 2024 году из-за Юпитера и Урана

Астролог рассказала о больших финансовых переменах в 2024 году из-за Юпитера и Урана

Эксперт назвала благоприятные для улучшения финансового состояния месяцы нового года В апреле-мае 2024 года произойдет важное астрологическое событие, которое приведет к серьезным переменам на финансовом рынке.

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