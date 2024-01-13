Гладков: 315 белгородских детей прибыли в Пензенскую область

На территорию Пензенской области были привезены 315 детей из Белгородской области. Соответствующей информацией в своем Telegram-канале в субботу, 13 января, поделился глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.
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