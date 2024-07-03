Это Honor Magic V3 — самый тонкий в мире складной смартфон. Опубликовано официальное видео

Опубликовано видео Honor Magic V3, демонстрирующее восьмиугольный модуль камеры с перископической телеобъективом Honor объявила, что представит Honor Magic V3 12 июля в Китае, а теперь же бренд опубликовал официальное изображение Magic V3, впервые продемонстрировав его дизайн.
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