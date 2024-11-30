15 человек не удержались и сделали скриншот своей переписки

Не спорим, переписка может быть простой и незапоминающейся. Однако некоторые смс-фрагменты настолько неожиданные и интересные, что так и хочется сделать скриншот на память! Авторы переписок из этой подборки пошли дальше, выложив свои диалоги в сеть ради смеха:1.
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