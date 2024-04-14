Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Откровения: в ЕС ответили на реплику Захаровой про «упоротого наркомана» Зеленского

Откровения: в ЕС ответили на реплику Захаровой про «упоротого наркомана» Зеленского

Посол одной из стран ЕС отреагировал откровенным признанием на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, неоднократно повторявшей, что глава киевского режима Владимир Зеленский является наркоманом.

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