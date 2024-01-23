Кот Твикс погиб, став героем баталий "небратьев": Большая политика теперь такая?

виталий панов

Начнём с того,что на кота был куплен билет! Проводник пустил пассажира с котом в вагон,значит провоз кота в этом вагоне разрешён.Здесь может быть такая ситуация,что проводник обслуживал два вагона в ночное время,и об этой ситуации не знал.Но это не снимает с него(неё) ответственности! Не разобравшись в ситуации,он (она) выбрасывает животное с поезда!За халатное отношение к своим обязанностям администрация депо должна принять меры!