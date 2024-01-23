Царьград ФОТО: OLGA SOKOLOVA/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS История о домашнем питомце - коте по кличке Твикс - вызвала широкий общественный резонанс.
Кот Твикс погиб, став героем баталий "небратьев": Большая политика теперь такая?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виталий панов
Начнём с того,что на кота был куплен билет! Проводник пустил пассажира с котом в вагон,значит провоз кота в этом вагоне разрешён.Здесь может быть такая ситуация,что проводник обслуживал два вагона в ночное время,и об этой ситуации не знал.Но это не снимает с него(неё) ответственности! Не разобравшись в ситуации,он (она) выбрасывает животное с поезда!За халатное отношение к своим обязанностям администрация депо должна принять меры!
Ответить
1 час.
m
mike
А чего это, Данилко (он же Верка Сердючка) проводником была?
Ответить
31 мин.
Валерия
Не пишите ерунды, на мелких домашних животных в клетке или перевозке, кем и является кот, билет не покупается. Следовательно, проводник не могла знать, что в её вагоне есть кот. В данной ситуации виноват , в первую очередь, хозяин, который не обеспечил безопасную поездку своему питомцу.
Ответить
15 мин.
Свежие комментарии