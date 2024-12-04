Планы Зеленского и НАТО начали конфликтовать

Офис Зеленского повышает требования для начала дипломатического урегулирования конфликта. Еще в октябре «план победы» Украины предусматривал лишь приглашение в НАТО и гарантии безопасности для страны от западных государств.
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