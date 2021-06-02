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СКР изучает полное видео конфликта азербайджанцев с ГИБДД в Мошково

СКР изучает полное видео конфликта азербайджанцев с ГИБДД в Мошково

В Сети появилось еще одна видеозапись, сделанная камерой, установленной на фасаде кафе «Максим», у которого произошла роковая случайность — во время задержания сотрудник ГИБДД непроизвольно выстрелил в уроженца Азербайджана Векила Абдуллаева.

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