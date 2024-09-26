"Игры закончились". Как в мире оценили изменения ядерной доктрины России

Порог применения ядерного оружия значительно снижен, уверены эксперты Президент России Владимир Путин объявил об изменении некоторых положений ядерной доктрины страны в ходе совещания Совета безопасности.
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