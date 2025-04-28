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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Где смотреть Гран-при Майами-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет шестой этап 76-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Майами. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 2 мая Практика: 19:30 – 20:30 Квалификация к спринту: 23:30 – 00:14 Суббота, 3 мая Спринт: 19:00 – 20:00 Квалификация: 23:00 – 00:00 Воскресенье, 4 мая Гонка: 23:00 Где смотреть Гран-при Майами-2025? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

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