Юлиан Бойко пробился в финальные этапы Welsh Open 2024

Юлиан Бойко разгромил Ишприта Сингха Чадху, Доминик Дэйл обыграл ветерана Джимми Уайта, Кен Доэрти потерпел поражение от Дэвида Гилберта, Джейми Кларк выиграл решающий фрейм в матче против Джеймса Кэхилла, Том Форд одержал победу над Беном Уолластоном, а Джек Джонс, Фань Чжэньи и Дилан Эмери также отправятся на финальные этапы турнира Welsh Open 2024, сообщает WST.