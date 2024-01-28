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Снукерист.ру

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Юлиан Бойко пробился в финальные этапы Welsh Open 2024

Юлиан Бойко пробился в финальные этапы Welsh Open 2024

Юлиан Бойко разгромил Ишприта Сингха Чадху, Доминик Дэйл обыграл ветерана Джимми Уайта, Кен Доэрти потерпел поражение от Дэвида Гилберта, Джейми Кларк выиграл решающий фрейм в матче против Джеймса Кэхилла, Том Форд одержал победу над Беном Уолластоном, а Джек Джонс, Фань Чжэньи и Дилан Эмери также отправятся на финальные этапы турнира Welsh Open 2024, сообщает WST.

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