Осенью владельцы любительских телескопов увидят две кометы

Жители Петербурга и других регионов грядущей осенью смогут увидеть две кометы. Наблюдать за «хвостатыми звездами» можно будет при помощи телескопов.
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