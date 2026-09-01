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Россия не позволила Западу превратить Украину в «стального дикобраза» – экс-директор департамента ЦРУ

Россия не позволила Западу превратить Украину в «стального дикобраза» – экс-директор департамента ЦРУ

Воздушная кампания России исключает возможность превращения Украины в «стального дикобраза», который будет постоянно угрожать и сдерживать развитие РФ.

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