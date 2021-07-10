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Ученый рассказал, как часто люди повторно болеют COVID-19

Ученый рассказал, как часто люди повторно болеют COVID-19

Утверждения о том, что многие пациенты перенесли коронавирус несколько раз, неверны, рассказал РИА Новости доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

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