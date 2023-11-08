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Закон, порядок, государство

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Продается ритейлер: что происходит с дальневосточными торговыми сетями - разговор с экспертом

Продается ритейлер: что происходит с дальневосточными торговыми сетями - разговор с экспертом

Конечно, такие сделки не заключаются за пару дней — подготовки к ним может идти месяцами. Но для внешнего наблюдателя, как заметил корреспондент ИА AmurMedia, они произошли практически одномоментно: компания "Невада" продала треть доли "Самбери" федеральной сети "Магнит" (в дальнейшем планируется выкуп нашей сети полностью) и торговые площади сети магазинов-складов "Амба" купила X5Group.

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