Аэропорты Внуково и Домодедово начали обслуживать рейсы только по согласованию. Отмечается, что меры связаны с ограничениями на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней, об этом сообщает Росавиация.
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