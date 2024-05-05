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Как Запад медведя поймал или неожиданная зависимость

Как Запад медведя поймал или неожиданная зависимость

Очень интересная и поучительная история получилась из попытки Запада сделать Россию (да и практически весь остальной мир) зависимой от него.

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Комментарии
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Игорь Морозов
А зачем ему что-то объяснять? Не спорь с дураком, иначе он задавит тебя своим интеллектом и ты станешь таким же дураком.
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3 час.
Дмитрий Бакланов
А вы понимаете, что предложенное вами - война на постоянной основе? Всегда санкции, что бы ограничить вывоз ресурсов и капитала за рубеж и ограничение импорта? Любое перемирие превращает нашу страну в сырьевую колонию.
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2 час.
од
олег донсков
Запад сглупил- поругался с россией. В любви к россии сила запада- так запад горбачева и елбцина добрыми словами и только спеленали тварей и рользовались россией как желали. Ныне разругались с медведев получат кукиш. Дураки западники- либералы.
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2 час.

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