Как Запад медведя поймал или неожиданная зависимость

Игорь Морозов А зачем ему что-то объяснять? Не спорь с дураком, иначе он задавит тебя своим интеллектом и ты станешь таким же дураком.

Дмитрий Бакланов А вы понимаете, что предложенное вами - война на постоянной основе? Всегда санкции, что бы ограничить вывоз ресурсов и капитала за рубеж и ограничение импорта? Любое перемирие превращает нашу страну в сырьевую колонию.