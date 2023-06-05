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С февраля прошлого года в ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли более 4,5 тыс. человек

С февраля прошлого года в ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли более 4,5 тыс. человек

Представительство Донецкой Народной республики в СЦКК поделилось в своем Telegram-канале информацией о том, с 17 февраля предыдущего года в ДНР при обстрелах со стороны украинских боевиков погибли более 4,5 тысячи гражданских, а также 136 детей.

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