С февраля прошлого года в ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли более 4,5 тыс. человек

Представительство Донецкой Народной республики в СЦКК поделилось в своем Telegram-канале информацией о том, с 17 февраля предыдущего года в ДНР при обстрелах со стороны украинских боевиков погибли более 4,5 тысячи гражданских, а также 136 детей.
Представительство Донецкой Народной республики в СЦКК поделилось в своем Telegram-канале информацией о том, с 17 февраля предыдущего года в ДНР при обстрелах со стороны украинских боевиков погибли более 4,5 тысячи гражданских, а также 136 детей.
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