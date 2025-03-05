Врач назвала необходимые действия для выявления онкологии на ранней стадии

Врач Павлова: для раннего обнаружения онкологии необходимо выявить факторы риска Выявить онкологическое заболевание на ранних стадиях поможет заполнение анкеты с перечислением факторов риска развития рака, рассказала news врач общей практики, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова.
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