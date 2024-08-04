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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид о выборе США: «Чувствовал себя комфортно в сборной США. Касательно другой стороны у меня были сомнения»

«Это было тяжелое решение, но главным был уровень комфорта. Я знаю парней из сборной США уже долгое время и чувствовал себя в их компании более комфортно.

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