На штрафстоянке в Дмитровском районе посетитель напал на сотрудника МАДИ

В пятницу, 10 мая 2024 года, в административном здании специализированной стоянки городских парковок ГКУ «АМПП» на севере Москвы мужчина применил насилие в отношении сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
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